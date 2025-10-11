تسلم طلبات الالتحاق من طلبة المنح الثقافية خلال الفترة من 14 إلى 30 ديسمبر المقبل

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز عن فترة تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2026/2025 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الطلبة الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر المقبل.



وقال عزيز إن «القبول للطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية داخل الكويت والمتوقع تخرجهم منها، أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر المقبل أثناء ساعات الدوام الرسمي».



وأضاف أن «الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية.



وأشار عزيز إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2026/2025 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission.



وأوضح أنه يجوز احتساب نتائج اختبارات TOEFLPBT أو IBT TOEFL أو IELTS كبديل لاختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية عند احتساب المعدل المكافئ قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق ويجوز احتساب النتائج للإعفاء من دراسة المقرر التمهيدي على أن تقدم النتيجة خلال فترة اعتماد القبول وحتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة في الفصل الذي تم قبول الطالب به.



وأكد أنه في حال عدم تمكن الطالب من الدخول إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقل الطالب إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها، موضحا أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات، مشددا على ضرورة اطلاع الطالب على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية وفئة القبول، موضحا أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبيان عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.



ولفت إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة وهذه الحدود هي (65% للقسم العلمي و72% للقسم الأدبي) على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية.



وقال إن على هؤلاء الطلبة الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني أما إذا كانت نسبة الطالب 70% فأعلى للقسم العلمي و78% فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور سلفا.



وأضاف أنه «على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة والمعلنة ضمن الجدول، مؤكدا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة تسلم طلبات الالتحاق.



وأوضح عزيز أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني اعتبارا من الـ 14 من ديسمبر المقبل حتى الـ 15 من يناير المقبل، أما بشأن تسلم طلبات الالتحاق من طلبة المنح الثقافية فستكون خلال الفترة من 14 إلى 30 ديسمبر المقبل.