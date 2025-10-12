

عبدالعزيز الفضلي



تنطلق صباح اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني الاستثنائي للحالات المرضية للعام الدراسي 2024/ 2025. وحددت وزارة التربية 14 مدرسة في جميع المناطق التعليمية يؤدي الطلبة فيها امتحاناتهم منها 12 مدرسة للمرحلة المتوسطة 6 للبنين و6 للبنات، كما تم تحديد مقار لجان امتحان صفوف المرحلة الثانوية في منطقة حولي التعليمية، وهي ثانوية: عبدالله الرجيب للبنين، وثانوية بيان للبنات.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن أن قطاع الشؤون التعليمية استعد جيدا لهذه الامتحانات بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية، مشيرة إلى انه تم التواصل مع أولياء أمور المتعلمين الذين يحق لهم دخول الدور الثاني الاستثنائي للتوقيع بالعلم على إقرارات تتضمن موعد ومقر لجنة سير الامتحان.