

رشيد الفعم



أكد مصدر حكومي أن مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 14%، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام المقبل.



وأشار المصدر إلى أن أهداف المشروع هي: تجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد، والتخلص من مخالفات عرض السيارات بالساحات العامة والأرصفة، إضافة إلى تلافي مخاطر عادم السيارات عن طريق عرض وتجربة السيارات المعروضة في مساحة مفتوحة، وكذلك التقليل من كميات الأتربة والغبار المتطاير من خلال توفير أرضيات صلبة ومواقف مهيئة لعرض المنتجات لزوار السوق، وتحقيق مستوى من الدخل وزيادة إيرادات الدولة.

وبين المصدر أن هذا الأمر سيضع إطارا قانونيا لتشغيل السماسرة، فضلا عن توفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق سواء من البائعين أو المشترين.