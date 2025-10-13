الأعرجي: بغداد ملتزمة بالقرارات الدولية وتؤمن بالحوار والديبلوماسية في حل الخلافات خاصة في علاقاتها مع دول الجوار



بحث سفيرنا لدى بغداد حسن زمان ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.



وقال السفير زمان لـ«كونا» إن المباحثات خلال اللقاء الذي عقد في بغداد تناولت التطورات الإقليمية بالإضافة إلى دور البلدين في تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.



وأضاف أنهما ثمنا قرار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ما سيؤدي إلى إنهاء عمليات القتل والتجويع والتهجير والدمار للشعب الفلسطيني.



من جهتها، نقلت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان عن الأعرجي تأكيده خلال اللقاء التزام بغداد بالقرارات الدولية وإيمانها بالحوار والديبلوماسية في حل الخلافات خاصة في علاقاتها مع دول الجوار بوصفها علاقات تاريخية عميقة ومتينة.