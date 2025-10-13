أطلقت إسرائيل سراح آخر خمسة محتجزين إسبان من أسطول النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذي اعترضته خلال توجهه إلى قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية وكالة فرانس برس أمس.



وقالت المصادر: «لم يعد محتجزا في إسرائيل أي من الإسبان الذين شاركوا في أسطول الصمود».



وعاد نحو 50 إسبانيا آخر من ناشطي الأسطول إلى بلدهم خلال الأسبوع الفائت. وأفاد كثيرون من النشطاء بتعرضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم.



واعترضت إسرائيل في وقت سابق من أكتوبر الجاري أسطولين في المياه الدولية كانا يحاولان كسر الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أعوام، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إليه.



واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات النشطاء المشاركين في الأسطولين من مختلف الجنسيات، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، مما أثار احتجاجات واسعة في أنحاء أوروبا.