

بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها بعد غد الاربعاء برئاسة نصار العازمي طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع في منطقة الأحمدي قطعة 5 لنادي برقان الرياضي بمساحة 64321م2 شريطة:



٭ إبرام عقد مع وزارة المالية من تاريخ استغلال الموقع.



٭ توفير مواقف سيارات داخل حدود الموقع.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 2/ 113/ 06/ 2026) المتخذ في 21/3/2016 بالموافقة على تخصيص موقع رقم 5 لإنشاء محطة تعبئة وقود على طريق ميناء عبدالله الوفرة بالجنوب الغربي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتخصيص موقع محطة تعبئة الوقود بغرب منطقة صباح الأحمد السكنية.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 6 سابقا، والذي يمثل الموقع 155 حاليا الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المنتزه الترفيهي.



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 1 سابقا، والذي يمثل الموقع رقم 153 حاليا الواقع على طريق ميناء عبدالله - الوفرة (عريفجان).



٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود رقم 2 سابقا، والذي يمثل الموقع 154 حاليا الواقع بمنطقة عريفجان على الطريق المستحدث جنوب المنطقة العسكرية.



٭ الاقتراح المدم من العضو وليد الدغر، بشأن استحداث مداخل ومخارج في منطقة جنوب الصباحية.