أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تحقيقها أرباحا صافية عن السنة المالية (2024/2025) بلغت 1.36 مليار دينار، ما يعادل نحو 4.4 مليارات دولار، وتمت إحالتها إلى الاحتياطي العام للمؤسسة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن إيراداتها في السنة ذاتها بلغت 30.06 مليار دينار، ما يعادل نحو 98 مليار دولار، فيما بلغت المصروفات نحو 28.69 مليار دينار، ما يعادل نحو 93.5 مليار دولار.



وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت صباح اليوم (الأحد)، مرسوما بقانون رقم 146 لسنة 2025 يتضمن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2024/2025).