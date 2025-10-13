

قالت نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن الاتحاد سيقيم حفل استقبال البنوك الكويتية في العاصمة الأميركية (واشنطن)، وذلك يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، في فندق وولدورف أستوريا - واشنطن، من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:30 مساء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025.



وأوضحت العيسى أن الحفل سيقام برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وكبار القيادات المصرفية والمالية، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.



وبينت أن المصارف الكويتية تمتلك أصولا خارجية تشكل جزءا مهما من المنظومة المالية العالمية، إذ بلغ صافي الموجودات الأجنبية 44.15 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الكويتي وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.



وأكدت حرص اتحاد المصارف على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المحافل الاقتصادية الدولية التي تعد منصة مهمة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي وموثوقيته على المستويين المحلي والعالمي، وتسليط الضوء على كفاءة النظام المالي والمصرفي الكويتي الذي يشهد تطورا متسارعا تماشيا مع الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.



وأشارت العيسى إلى أن حفل الاستقبال سيستقطب أكثر من 1000 شخصية من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ليتيح فرصة للتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة التعاون بمجالات التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، فضلا عن استعراض التقدم الذي حققته الكويت بالإصلاح المالي والاقتصادي وتحديث التشريعات.



وفي ختام تصريحها، أعربت العيسى عن اعتزازها بمشاركة كوكبة من القيادات المصرفية التي تمثل اليوم نموذجا للريادة والكفاءة، أثبتت قدرتها على إحداث تأثير ملموس في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز مكانته على المستويين المحلي والدولي، من خلال رؤى استراتيجية وإنجازات نوعية تركت بصمات واضحة في المشهد المالي.



وسيقام الحفل برعاية من الخطوط الجوية الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصا على دعم الفعاليات الوطنية والدولية التي تعكس حضور الكويت المتميز في المحافل العالمية.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان: «تتشرف الخطوط الجوية الكويتية بالمشاركة في هذا الحفل الذي يجمع تحت مظلته عدد كبير من البنوك الكويتية والشركات العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على تقديم كافة وسائل الدعم والمساهمة الفعالة للمناسبات الاقتصادية والمالية الهامة في الخارج».



وأكد الفقعان أن رعاية الخطوط الجوية الكويتية لهذا الحدث تعكس التزامها المستمر بدعم القطاعات الوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة، وتقديرها للدور الفاعل الذي تقوم به البنوك الكويتية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في إبراز صورة الكويت كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة.



من جانبه، قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل: «إن المجلس وفق منظور الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المساهمة بالتعاون الثقافي الذي يخدم الكويت سواء كان في المحافل المحلية والدولية. وتعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع اتحاد المصارف له إثبات ونموذج حي ورائع لعقد هذه الشراكات التي تخدم سمعة دولة الكويت أولا وأخيرا».