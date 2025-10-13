عبدالحميد الخطيب



انتهى الكاتب والفنان فايز العامر الفترة الماضية من تصوير دوره في مسلسل «سموم القيظ»، قائلا: العمل تراثي جميل، لا يتضمن «بهرجة» الأعمال المودرن التي تظهر المجتمع الكويتي بصورة مبالغ فيها من فلل وشركات فخمة ويخوت وشاليهات، فالتراث هو مرآة صادقة تعكس حياة آبائنا وأجدادنا، زمن كانت فيه الكلمة حلوة والمشهد العام للفرجان والأسواق والمنازل يبعث على الراحة ولا يتعب العين.



وأضاف العامر في تصريح لـ «الأنباء»: عشنا بالفعل «سموم» الطبيعة أثناء التصوير في أيام «القيظ» الشديد بأشهر الصيف القاسية، يونيو ويوليو، لكن أجواء اللوكيشن كانت رائعة، وفريق العمل على قلب واحد، وهدفنا جميعا أن نقدم عملا يليق بالمشاهد، مستدركا: لقد تعبنا في التنقل بين مواقع التصوير، ومن خلالكم أكرر دعوتي لإنشاء قرية إعلامية متكاملة على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى، بحيث تضم مواقع تصوير متعددة للأعمال التراثية والمعاصرة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حجم وجودة الإنتاج الدرامي المحلي.



وعن أعماله الجديدة غير «سموم القيظ»، قال: انتهيت من كتابة مسلسل تراثي مكون من عشر حلقات، يتماشى مع التوجه الجديد لوزارة الإعلام، وكان من المفترض أن نبدأ تصويره هذه الفترة لصالح أحد المنتجين، لكننا في مرحلة الانتظار. وأكمل: برأيي، فكرة الأعمال الدرامية القصيرة تصلح للمنصات أكثر وليس للتلفزيونات، فنحن في المجتمع الكويتي نفضل أعمال الـ 30 حلقة، خاصة في شهر رمضان المبارك، حين تجتمع الأسرة أمام الشاشة لمتابعة تلفزيون الكويت الذي يقدم تشكيلة جميلة من المسلسلات المتميزة.



وتابع: ان كتابة عمل درامي من سبع أو عشر حلقات تجبر الكاتب على تسريع وتيرة الأحداث، ما قد يضر بـ «الحبكة» ويجعلها مضغوطة. واستطرد: أعتقد أن الأعمال التراثية يناسبها الـ 30 حلقة، لاسيما أن أحداثها هادئة وخالية من الملل، لكننا مضطرون «نركب موجة الأعمال القصيرة»، ونواكب العصر، وننظر بعين الاعتبار إلى التوجيهات من تلفزيون الكويت بخصوص الإنتاج، خاصة بعد تطبيق سياسة الشراء المميز التي دفعت المنتجين الى التريث والتأكد أن أعمالهم ملائمة للشروط واللوائح المعتمدة.



وفي السياق نفسه، كشف العامر عن أنه يستعد لكتابة مسلسل أكشن مبني على قصة حقيقية، حيث أوضح انه أنجز حتى الآن ثلاث حلقات منه، وقال: في هذا العمل أبتعد عن أجواء الشركات والفلل الفخمة ومواضيع «حبني وأحبك»، لأقدم «حدوتة» اجتماعية واقعية، وأتمنى أن يرى العمل النور قريبا ويجد طريقه إلى العرض.