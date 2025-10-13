تم إطلاق الكمبيوتر الكمي فائق التوصيل في الصين، المشابه لطراز «تسوتشونغتشي 3.0»، للاستخدام التجاري، ما يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق العملي للحوسبة الكمية.



ويستخدم هذا الجهاز نفس سلسلة الشرائح الخاصة بـ«تسوتشونغتشي 3.0»، ويضم 105 كيوبتات قابلة للقراءة و182 موصلا، وقد أنشأه فريق من مجموعة «تشاينا تيليكوم كوانتم» وشركة «كوانتمسيتك» المحدودة، وهما من الشركات الرائدة في مجال الكمومية ومقرهما في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين.



وينفذ الجهاز مهام أخذ العينات من الدوائر العشوائية الكمية بسرعة تفوق أقوى كمبيوتر فائق في العالم بمقدار كوادريليون مرة. وينظر إلى الحوسبة الكمية على نطاق واسع باعتبارها تكنولوجيا رئيسية للجيل القادم من الثورة المعلوماتية.