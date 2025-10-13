أعلنت سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن وفاة وإصابة 5 من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري في شرم الشيخ، فيما عبرت كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحادث المروري الأليم.

وكانت السفارة القطرية أعربت عن «بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري اليم في مدينة شرم الشيخ اثناء اداء مهامهم». ونشرت السفارة في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية، اسماء الضحايا وهم:

سعود بن ثامر آل ثاني، عبدالله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر.

كما أصيب في الحادث كل من: عبدالله عيسى الكواري ومحمد عبدالعزيز البوعينين.

وأكدت السفارة أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، لنقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، حيث تلقى المصابان العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأعربت سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن «خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

كما أعربت السفارة عن «شكرها وتقديرها للسلطات المعنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة».

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي المملكة لحكومة وشعب دولة قطر، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات مع قطر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وذويهم.

كما أعربت زارة الخارجية المصرية عن مواساتها وتضامنها الكامل مع دولة قطر، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

وقدمت وزارة الخارجية الأردنية أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر، مؤكدة تضامن الأردن الكامل في هذا المصاب الجلل.

وقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر حكومة وشعبا. ونقلت الأمانة العامة للمجلس في بيان إعراب البديوي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق.

وأعرب البديوي وفق البيان عن تمنياته للمصابين الشفاء العاجل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تضامنها مع أسر المتوفين، راجية من العلي القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب قطر.