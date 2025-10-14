

عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية م.حمد الحمد على منع إقامة أي مسابقات أو فعاليات أو أنشطة أو منافسات تدعو إلى التعصب الديني أو السياسي أو تثير الطائفية أو الحزبية في المدارس.



وقال الحمد في تعميم أصدره للمناطق التعليمية والتعليم الديني والخالص وإدارة التربية الخاصة إنه في إطار تنظيم الأنشطة التربوية في طابور الصباح كونه تجمعا طلابيا يعزز الانضباط والشعـــــور بالانتماء والتحضير الذهني والبدني لليوم الدراسي وتعزيز الانتماء والوطنية وكذلك المهارات الاجتماعية والتواصل والتثقيـــــف والمعرفة، لذا يرجى التعميم على كافة الإدارات المدرسية لديكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية لتحقيق الأهداف المرجوة من طابور الصباح من خلال التالي:



٭ الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2024 الذي نص على التأكيد على كل الجهات والمؤسسات والهيئات العامة والوفود الرسمية بالالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، وقرار الوزير رقم 135 لسنة 2025 بشأن إقامة الاحتفالات داخل المدارس والنشرة العامة رقم 17 للمراحل التعليمية الثلاث والمتضمنة آلية تطبيق النشاط المدرسي وأهداف الأنشطة المدرسية ومعايير التخطيط الجيد لبرامج الأنشطة المدرسية.



٭ منع إقامة أي مسابقات أو فعاليات أو أنشطة أو منافسات تدعو إلى التعصب الديني أو السياسي أو تثير الطائفية أو الحزبية.



٭ إقامة الأنشطة والفعاليات التي تدعم العملية التعليمية والتربوية وتنمية مواهب وقدرات المتعلمين في المدارس.



٭ حضور كافة المتعلمين لطابور الصباح بما فيهم المتأخرون لضمان الاستفادة المرجوة من الأنشطة والفعاليات الصباحية.



٭ تعزيز الثقة بالنفس لدى المتعلمين من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تدعم العملية التعليمية والتربوية.





«التربية»: ربط المكتبة التربوية الرقمية الخليجية بنظامنا الإلكتروني



أعلنت وزارة التربية أمس الاثنين ربط المكتبة التربوية الرقمية الخليجية بموقعها الإلكتروني بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية التعليمية. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشامل، إذ أصبح بإمكان المعلمين والباحثين وأمناء المكتبات الدخول إلى المكتبة التربوية الخليجية عبر حساب التميز الإلكتروني للتربية والاستفادة من أكثر من ألفي مصدر تربوي متنوع عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب.