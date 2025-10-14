

تستضيف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST المؤتمر السابع لتعليم وبحوث الأمن السيبراني CERC 2025، والمقرر عقده يومي الأربعاء والخميس 15 و16 أكتوبر 2025 في مقر الكلية بمنطقة الدوحة، من الساعة 9:00 صباحا حتى 3:30 عصرا، تحت شعار «من أجل عالم رقمي أكثر أمانا».



ويعقد المؤتمر كنموذج للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة، دعما لمذكرة التفاهم بين البلدين حول الأمن السيبراني الموقعة عام 2018، والتي تركز على تعزيز التعاون في مجالي التعليم والبحث، كما يعقد المؤتمر تقنيا بالتزامن مع المؤتمر الدولي السابع للحوسبة وتطبيقات البلوك تشين BCCA.



يعد المؤتمر منصة علمية مرموقة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من الكويت والمملكة المتحدة، وينظم كمشروع مشترك بين المركز الوطني للأمن السيبراني وحكومة المملكة المتحدة ممثلة بالسفارة البريطانية، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST، وجامعة كارديف في ويلز البريطانية، وشبكة العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة UK STN والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، إلى جانب شركاء آخرين.



من جانبه، قال ستيوارت سمرز نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة في الكويت: يسعدني أن أقول إن هذا العام يصادف السنة السابعة لانعقاد مؤتمر التعليم والبحث في الأمن السيبراني، CERC سيجمع مرة أخرى نخبة من خبراء الأمن السيبراني، ليشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتقوية قدرتنا الجماعية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.



ويعكس موضوع هذا العام، «التقارب الذكي للدفاع السيبراني من أجل عالم رقمي أكثر أمانا»، الحاجة إلى اتباع نهج مبتكرة وموحدة في مجال الأمن الرقمي، وهي مواضيع ستتم مناقشتها بشكل معمق من قبل نخبة من المتحدثين المتميزين من المملكة المتحدة، إلى جانب خبراء مرموقين من الكويت.



وفي هذا السياق، قال البروفيسور خالد البقاعين، رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا: لقد أصبح مؤتمر CERC علامة فارقة في خارطة الأمن السيبراني الأكاديمي في المنطقة، وبلوغه نسخته السابعة ليس مجرد رقم، بل شهادة حية على رسوخ رؤيتنا، وعمق تعاوننا الدولي، وثقة المجتمع العلمي بمكانة الكويت كمركز إقليمي للفكر والابتكار في هذا المجال الحيوي.



ويأتي برنامج هذا العام ليعكس تطورا نوعيا في المحتوى العلمي، حيث يتناول قضايا جوهرية مثل حماية البنى التحتية الحيوية، والخصوصية، وأمن إنترنت الأشياء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني، كما نفتخر باستضافة نخبة من كبار المتحدثين والخبراء من المملكة المتحدة والكويت، يمثلون مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية وجهات حكومية مرموقة، ما يثري الحوارات ويعزز القيمة العلمية للمؤتمر وإن هذا التنوع في الخبرات والتخصصات يخلق بيئة محفزة لتبادل المعرفة، وإنتاج أفكار وحلول مبتكرة تسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على تأمين مستقبلنا الرقمي.



ويعد CERC 2025 أحد أبرز المؤتمرات الأكاديمية المتخصصة في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين الكويت والمملكة المتحدة، وتطوير حلول بحثية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الرقمي واستدامته.



وتعد كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجال التعليم الهندسي والتكنولوجي في الكويت، حيث تقدم برامج متقدمة في هندسة الكمبيوتر، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وعلوم الكمبيوتر، وتلتزم الكلية بتوفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار والبحث العلمي، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة تواكب تطورات الثورة الرقمية وتسهم في بناء مستقبل تقني مستدام للكويت.