

دارين العلي



تتوسع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخدمات إيصال التيار الكهربائي لمختلف القطاعات في البلاد، حيث أعلنت إدارة التمديدات الكهربائية مؤخرا أنها قامت بتوصيل التيار إلى 700 قسيمة في مختلف القطاعات السكنية خلال سبتمبر الماضي.



وقالت مصادر إن القطاع السكني الخاص تصدر لائحة توصيل التيار بـ 672 قسيمة، يليه الحكومي بـ 9 قسائم حكومية، والاستثماري بـ 9 قسائم، ثم القطاع الصناعي بـ 5 قسائم، ثم الزراعي بـ 5 قسائم.



وفي سياق متصل، أشار التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن شهر سبتمبر إلى أن إجمالي الأحمال التي تم توفيرها للعملاء الجدد بلغ نحو 81.599 كيلوواط، مبينا أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث التمديدات، تليها محافظة الفروانية، ثم الأحمدي.



وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة جاءت في منتصف الترتيب تليها محافظة مبارك الكبير، ثم محافظة حولي.



وأشار التقرير إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية للتمديدات خلال سبتمبر التي بلغت 81599 كيلوواط مقارنة بشهر أغسطس حيث بلغت فيه الأحمال للتمديدات 75881 كيلوواط بفارق 5716 كيلوواط.



وفي شأن منفصل، كشفت إدارة الإحصاء في الوزارة عن استيراد 563751 ميغاواط من شبكة الربط الكهربائي الخليجي خلال سبتمبر الماضي.