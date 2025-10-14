بعث وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تعزية إلى عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيس الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.