مفرح الشمري



ثمن الفنان القدير محمد المنصور دعوة اللجنة المنظمة لحضور فعالية سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» التي تعتبر الأهم في صناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى.



وعبر المنصور عن سعادته لاختياره كأول فنان عربي يتم الاحتفاء به في هذه الفعالية التي يعتبرها فرصة حقيقية للحوار والتواصل بين صناع الانتاج التلفزيوني من أنحاء العالم خصوصا انه وصل عدد المشاركات فيها إلى أكثر من 11 ألف مشاركة يمثلون أكثر من 100 دولة من قارات العالم.



يذكر أن سوق كان الدولية للتلفزيون يتضمن أكثر من 350 جناحا لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات الرسمية لأهم صناع الإنتاج والتوزيع والمحتوى، وهو من تنظيم شركة ار اكس الفرنسية.