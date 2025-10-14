دمشق - هدى العبود



يستعد الفنان أيمن زيدان للمشاركة في «موسم الرياض» السادس بمسرحية تحمل اسم «ولادة مبكرة»، من تأليفه وإخراجه، في عودة جديدة له إلى الخشبة بعد سلسلة من التجارب المسرحية اللافتة التي جمع فيها بين الكوميديا والفكر.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال زيدان: في البداية كان الموضوع ليس واضحا والفكرة غير متبلورة، لكن اليوم أصبحت واضحة بمجرياتها ومعالمها ومضمونها، فهي ستقدم ضمن قالب اجتماعي كوميدي نتناول من خلالها قضايا ومشاكل إنسانية لكن سنقدمها بقالب محبب وخفيف الظل للجمهور.



جدير بالذكر أن عددا من الفنانين سيشاركون مع أيمن زيدان في المسرحية، منهم: سوزان نجم الدين، حازم زيدان، محمد حداقي، لمى بدور، رشا نجار، غالب زيدان، وغيرهم، ومن المقرر أن تنطلق البروفات في دبي الشهر المقبل استعدادا لتقديمها رسميا خلال الفترة المقبلة في «موسم الرياض».