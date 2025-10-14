الدوحة - فريد عبدالباقي

تستعد الكويت لاستقبال الجولة الترويجية الرسمية لكأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، في محطة جديدة ضمن الرحلة الإقليمية التي تنظمها اللجنة المنظمة للبطولة، استعدادا لانطلاق الحدث الكروي المرتقب في ديسمبر المقبل.

وتنطلق الفعالية في مجمع الأڤنيوز خلال الفترة من 29 الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، وسط أجواء احتفالية متوقعة تجمع عشاق كرة القدم من مختلف الفئات، حيث سيتم عرض كأس البطولة للجمهور، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب تقديم عروض تفاعلية ومعلومات شاملة عن تفاصيل المنافسات.

وتهدف الجولة إلى تعزيز الحماس الجماهيري للبطولة التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل على 6 من ملاعب كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى للجولة في جدة (ردسي مول) والمنامة (أڤنيوز مول) خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر، وتزور الجولة دبي وأبوظبي بين 5 و9 نوفمبر، ثم تختتم محطاتها في الرياض والدمام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف عن موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبنا الوطني الأول مع نظيره منتخب موريتانيا، والمقررة في الـ 4 عصر يوم 25 نوفمبر المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات للبطولة.

وفي حال فوز «الأزرق» يتأهل إلى دور المجموعات للانضمام إلى المجموعة الثالثة التي تضم منتخب مصر على رأسها، إلى جانب الأردن والإمارات.

وأظهرت نتائج قرعة دور المجموعات أن المجموعة الأولى تضم قطر وتونس والفائز من مواجهة سورية مع جنوب السودان والفائز من فلسطين مع ليبيا، فيما تضم الثانية المغرب والسعودية والفائز من عمان مع الصومال والفائز من اليمن مع جزر القمر، بينما تضم المجموعة الرابعة الجزائر حامل اللقب والعراق والفائز من البحرين مع جيبوتي والفائز من لبنان مع السودان.