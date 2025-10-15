كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن هوية بطل مسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ونشرت عبر حسابها الرسمي بـ «فيسبوك» صورة للفنان كريم فهمي، وعلقت عليها بطريقة طريفة: «خمنوا مين بطل مسلسل (وننسى اللي كان)»، وتفاعل المتابعون مع المنشور بتخمينات ساخرة وجادة في الوقت نفسه، معبرون عن حماسهم لرؤية الثنائي مجددا بعد نجاحهما اللافت في «وتقابل حبيب» خلال الموسم الماضي.



وحقق «وتقابل حبيب» نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: محمود عمرو ياسين، خالد سليم، نيكول سابا، إيمان السيد، بدرية طلبة، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، ومنة عرفة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري. ودارت أحداث المسلسل حول شخصية «ليل الحسيني» التي جسدتها ياسمين عبدالعزيز، وهي امرأة تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم)، فتقرر الانفصال عنه لتبدأ رحلة جديدة بحثا عن الحب الحقيقي، لكن المفارقة تحدث حين تقع في حب فارس (كريم فهمي)، شقيق طليقها، ما يضعها في مواجهة سلسلة من الصراعات العائلية والعاطفية التي تقلب حياتها رأسا على عقب.