

يعقوب العوضي



تقام في الـ 7.30 من مساء اليوم قرعة البطولة الآسيوية الـ 22 لكرة اليد للرجال والمقررة إقامتها في البلاد خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير المقبل والمؤهلة لكأس العالم في ألمانيا 2027.



القرعة ستقام بمشاركة 15 منتخبا هي: الكويت (المستضيف)، قطر، اليابان، البحرين، كوريا الجنوبية، إيران، الإمارات، العراق، السعودية، الصين، عمان، هونغ كونغ، الهند، استراليا، والأردن.



وكانت تحضيرات منتخبنا الوطني للبطولة قد انطلقت قبل يومين تنفيذا لخطة إعداد متزنة قدمها الجهازان الفني بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كريستنسون والإداري بقيادة مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد اليد، حيث سيخوض «الأزرق» معسكرا خارجيا 20 الجاري في تونس يلعب خلاله 3 مباريات ودية ثم يتحه للمملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، على أن يتواصل التحضير حسب الخطة في معسكر خارجي أوروبي عقب الانتهاء من الدورة.



من جانب آخر، ركز الجهاز الفني لمنتخبنا على الجواني البدنية في تدريباته مساء أمس الأول، حيث شهدت التدريبات منافسة قوية بين اللاعبين، كما ضاعف المدرب الآيسلندي الحصص التدريبية البدنية التي استضافها نادي «سبارك» الصحي أحد رعاة منتخبنا في الموسم الحالي.