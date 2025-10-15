

هادي العنزي



يواجه القادسية نظيره الكويت في الـ7:30 مساء اليوم في قمة كبيرة تجمعهما على لقب كأس «سوبر السلة» في نسخته الـ11 (أول ألقاب الموسم الحالي)، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، يسبقها في الـ5 مساء لقاء يجمع كاظمة والقرين لتحديد المركز الثالث.



وقد شق «الأصفر» و«الأبيض» طريقهما للمباراة النهائية بعد تغلب الأول على كاظمة 94-93، والثاني على القرين 111-88، بحسب النظام الجديد للمسابقة التي ضمت 4 فرق لأول مرة، بخلاف المواسم السابقة.



ويملك كلا الفريقين العناصر التي تؤهله للظفر بـ«السوبر»، وإن كانت الكفة تميل قليلا لمصلحة الكويت المتوج قبل أسبوع بلقب بطل العرب، بعدما سيطر على ألقابها بحصده 9 ألقاب من إجمالي 10، ويسعى اليوم للفوز بـ«الثلاثية» (السوبر والدوري والكأس) في مشهد مشابه لما قام به الموسم الماضي، وتبدو جميع المعطيات إلى جانبه، فالفريق جاهز بدنيا وفنيا، ومدربه الصربي دوشان ستوجكوف أصبح على دراية تامة بقدرات لاعبيه المحليين والمحترفين، كما يعرف جيدا نقاط القوة والضعف لدى خصمه.



على الجهة الأخرى، يأمل المدرب التركي بايسير التتويج بأول لقب مع القادسية، لتأكيد جودته الفنية، وتسجيل أفضل بداية ممكنة في الموسم، وإن كانت خياراته محدودة بعض الشيء.