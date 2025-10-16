رغم إعلان الفنان محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى عن البدء بتصوير فيلم «شمس الزناتي»، إلا أن أزمة البطلة لاتزال قائمة بعد استبعاد الفنانة أسماء جلال من الترشيحات، رغم تصويرها عددا من المشاهد التي تم إلغاؤها على أن يعاد تصويرها من جانب البطلة الجديدة.



وتضاربت الأخبار حول الفنانة المقرر أن تشارك محمد إمام في بطولة الفيلم، حيث تم الإعلان عن التعاقد مع الفنانة هنا الزاهد لتكون بديلة لأسماء جلال، إلا أن آراء في شركة الإنتاج تميل لترشيح حنان مطاوع للدور باعتبار أنها الأقرب لتجسيد شخصية الفتاة البدوية من هنا، لكن مسار الأمور تغير في لحظة بعد الإعلان عن التعاقد مع هدى المفتي، ليقع الجمهور في حيرة حول الشخصية التي ستجسد دور البطولة في الفيلم، متسائلين إن كانت هذه الترشيحات حول دور واحد أم ان كل هؤلاء الفنانات سيشاركن في الفيلم من خلال شخصيات مختلفة!



من ناحية أخرى، شهدت الأيام الماضية عودة الحياة إلى فيلم «شمس الزناتي- البداية» عقب فترة من التوقف بعدما تمت الاستعانة بالمخرج أحمد خالد موسى، خلفا للمخرج عمرو سلامة الذي كان قد صور بالفعل جزءا من الأحداث قبل التوقف، وكذلك تقديم الفنان مصطفى غريب اعتذاره عن عدم المشاركة في الفيلم لينضم إلى قائمة المعتذرين ويحل الفنان محمد ثروت بديلا له.



وفيلم «شمس الزناتي - البداية» بطولة: محمد إمام، وباسم سمرة، ومحمود عبدالمغني، ومحمد ثروت، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وأحمد عبدالحميد، وسارة بركة وإسلام خالد، ومستوحى من الفيلم السينمائي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، وكان قد قدمه الفنان عادل إمام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاما من أحداث الفيلم الأصلي، لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة «الزناتي».