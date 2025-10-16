القاهرة - محمد صلاح



قالت الفنانة يسرا عن تجربتها مع العلاج النفسي إنها قررت زيارة طبيبة في الولايات المتحدة بعد شعورها بالحاجة إلى التحدث مع شخص لا يعرفها، وقالت: «كنت محتاجة أتكلم مع حد غريب، يسمعني بدون أحكام، وده ساعدني أفهم نفسي أكتر وأتعامل مع ضغوطي بشكل أهدأ»، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالخوف من التقدم في العمر، بل تعتبر كل مرحلة من حياتها نعمة يجب تقديرها، قائلة: «عمري ما أخفيت سني، ربنا منحني الشكل والصحة والعمر، وكلنا ماشين في طريق واحد، والرضا أهم من أي شيء».



وكشفت عن فترات شديدة القسوة عاشتها بمفردها حين اضطرت للاستقلال عن أسرتها وهي في بداية حياتها الفنية، وأكدت أنها واجهت تلك المرحلة دون امتلاك منزل أو مصدر ثابت للدخل، لكنها أصرت على الاستمرار والعمل حتى تجاوزت الأزمة. وقالت: كانت مرحلة صعبة جدا، لكني تمسكت بالعمل وبأن أقف على قدمي من جديد، رغم الخلافات التي أبعدتني حينها عن عائلتي.



وتحدثت يسرا خلال لقائها في برنامج «121» عن زوجها خالد سليم، واصفة إياه بأنه الشريك الذي استطاع التفاهم معها والتأقلم مع طبيعة عملها وظروفها، وقالت: «خالد نعمة كبيرة من ربنا، بيشاركني كل تفاصيل حياتي، وبيعرف إزاي يحتويني ويتعامل مع طبيعة شغلي».



وتطرقت يسرا إلى تعاملها مع الضغوط النفسية في فترات مختلفة من حياتها، قائلة إنها كانت تلجأ إلى منطقة الأهرامات والشوارع المحيطة بها لتصرخ هناك بعيدا عن الناس كلما شعرت بالتوتر، قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت اليوم متنفسا للعديد من النجوم.