

ثامر السليم



استضافت كلية الطب بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت المبادرة المجتمعية «شوف زين»، بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار، بالتعاون مع إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة، بحضور القائم بأعمال عميد العمادة أ.د.جاسم الحمدان، ومشاركة الهيئة العامة لذوي الإعاقة ممثلة بنيابة المدير العام د.خليفة الهيلع، والقائم بالأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب د.هبة الحسيني والمشرفة الثقافية آمنة الظفيري.

وقالت الأستاذ المساعد بقسم طب المجتمع بكلية الطب واستشاري العيون ورئيس جمعية طبيبات العيون بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا د.منال بوحيمد، أن اليوم العالمي للإبصار يتم خلاله التوعية بالمشاكل التي تصيب العيون، وسبل الوقاية منها، وطرق علاجها، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي انطلقت من جامعة الكويت قبل 20 عاما تخلق بيئة صحية مستدامة، وهي تأكيد على حرص الجامعة على خدمة المجتمع، كما أنها تعد ضمن أول خطة وطنية لتطوير خدمات طب وجراحة العيون، من خلال عقد أول مؤتمر عالمي للوقاية من أسباب الإعاقات البصرية، والمساهمة في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإعاقات البصرية في دولة الكويت.