

في إطار استراتيجية السعي نحو استقطاب الطاقات الموهوبة إلى صفوف موظفيها، تشارك شركة المباني في معرض «وظيفتي»، الوطني للتوظيف في نسخته الرابعة، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 120 شركة من 14 قطاعا، مع استقبال أكثر من 40000 مرشح خلال 3 أيام مليئة باللقاءات المباشرة، المقابلات الفورية، وورش العمل المهنية، والفعاليات المعرفية والتفاعلية التي ستشارك المباني في البعض منها، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر في قاعة الأرينا - غراند حياة الكويت، برعاية وافتتاح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وتأتي مشاركة المباني في معرض «وظيفتي» بعد أن حقق المعرض نجاحا لافتا من خلال إلهام الطاقات الموهوبة في سعيهم للعمل وتحديدا بالقطاع الخاص، وربط هذه الطاقات بأبرز أصحاب العمل من مختلف القطاعات، بهدف مساعدة الجيل الحالي والقادم على الاستعداد بشكل أفضل لمستقبلهم الوظيفي وتوعيتهم للعمل بالقطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وهو ما تلتزم به شركة المباني من خلال جذب الكفاءات المميزة من الذكور والإناث.



وحول المشاركة في معرض «وظيفتي»، قالت شركة المباني: تمثل المعارض الوظيفية منصة مهمة تتيح استقطاب المواهب، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للباحثين عن العمل للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى المباني، ولذلك نحرص على المشاركة في مختلف المعارض المهنية والوظيفية، وذلك يأتي انطلاقا من إستراتيجية الشركة التي تسعى إلى تعزيز دعائم الاستدامة وخاصة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035، وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص.



وأضافت المباني: كشركة عقارية رائدة، نحرص على توفير ثقافة وظيفية شاملة ومتنوعة في مكان العمل، حيث نسعى باستمرار نحو احتضان واستقطاب المهارات والطاقات المتنوعة التي يضيفها كل موظف إلى مكان العمل، كما نؤمن أن مكان العمل المتنوع يحقق غالبا نتائج عمل أفضل، ويحفز المزيد من الابتكار أكثر من مكان العمل غير المتنوع، وهو ما شجعنا للمشاركة في معرض «وظيفتي» لاستقطاب تلك الطاقات التي ستضيف المزيد من الإنتاجية إلى شركة المباني».



جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من معرض «وظيفتي» تنطلق الخميس 16 أكتوبر وتستمر حتى السبت 18 أكتوبر في قاعة «الأرينا» بمشاركة أكثر من 120 شركة تحت سقف واحد للقاء الخريجين الشباب والأشخاص ذوي الخبرة، وذلك من أجل فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.