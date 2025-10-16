بقلم : ناصر العنزي

هزموا إسبانيا والبرازيل وأمريكا وفرنسا وتبقى لهم الأرجنتين للفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تشيلي، في واحدة من أجمل إبداعات المنتخب المغربي بجميع فئاته الذي يمارس كرة مختلفة عن المنتخبات العربية، وأصبح يهدد عرش المنتخبات العالمية في بطولات كأس العالم بعدما حلّ رابعا في كأس العالم للكبار في نسخة الدوحة 2022.



تابعنا مواجهة أسود الأطلسي للشباب حتى فجر اليوم الخميس أمام منتخب فرنسا وكانت بالفعل مواجهة حاسمة وقاصمة تألق بها لاعبو المدرب المغربي محمد وهبي وتقدموا بهدف قبل ان يدرك الفرنسيون التعادل.



وفي ركلات الترجيح احسن لاعبو المغرب الشباب الذين يتحركون بخفة الغزال ويلدغون كالعقرب في تسجيل ركلاتهم "5-4" ، والغريب ان المباراة شهدت مشاركة 3 حراس مغاربة بعد اصابة الحارس الاساسي بن شاوش فدخل الاحتياط بديلا ثم شارك الحارس الثالث مصباحي قبل ثوان من اتجاه المباراة إلى الركلات الترجيحية، فتمكن من صد الركلة الاخيرة للفرنسيين، وتأهلت المغرب الى المباراة النهائية لمواجهة الارجنتين في نهائي مرتقب الاحد المقبل، ونجومه ياسر زابيري والزهواني والحموني والخليفي والبحراوي وبختي قادرون على تحقيق اللقب.. "ما شاء الله عليكم ".