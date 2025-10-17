

كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن التصريحات المنسوبة إليها بشأن حادث ابنتها بمنطقة الشيخ زايد في مصر، حيث انتشرت تصريحات على لسانها تفيد بأن حادث ابنتها حصل بفعل فاعل، وقالت: الكلام الذي انتشر بأن الحادث بفعل فاعل لم يخرج مني ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الكلام هو توقع وتخمينات من البعض لا أكثر ولا أقل.



وأوضحت هالة، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» أن ابنتها وصديقتيها كن معا في السيارة. وتابعت: «بمجرد ما وقفت جت عربية من الخلف وخبطتها ولولا العربية جامدة كانت حالة البنات أسوأ من كده بكتير، العربية اتقلبت ثلاث مرات، أصيبت إحدى صديقتيها في الجفن بينما أصيبت الأخرى في الرأس، وبنتي جالها رضوض في الرقبة والكتف»، لافتة إلى أن حادث الاصطدام قد تم تقييده ضد مجهول، وأنها لم تكن في السيارة وقت وقوع الحادث.