

يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، جاهزية لاعبيه للقاء بعد غد الأحد أمام الشباب ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز.



وقال نيبوشا، في حديث خاص مع «الأنباء»، ان القائمة مكتملة في لقاء بعد غد دون غيابات تذكر لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين القادرين على إنجاز المهام المطلوبة منهم باقتدار.



وبين نيبوشا أن إعداد «الأبيض» للقاء سار كما يجب خلال الفترة الماضية، مع الأخذ بالاعتبار غياب اللاعبين الدوليين، الا ان هذا الامر اعتدنا عليه وبإمكاننا تجاوزه.



وعن رأيه في مستويات فريق الشباب، أوضح نيبوشا قائلا: «نحن نركز على عملنا في التحضير للمواجهة بالمقام الأول، ولكن تركيزنا الأكبر على أنفسنا لنكون أفضل في كل مباراة».