يعقوب العوضي

اتجهت مساء اليوم الجمعة بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في مملكة البحرين.

ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري، ويرافقه مدير المنتخب يوسف الشاهين والجهاز الفني بقيادة المدرب ايفان دراغيتش والمدرب الوطني المساعد خالد الملا.

وجاءت استعدادات منتخبنا بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واستوفت جميع شروط الدراسات الدقيقة الفنية. كما تضمنت المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى ومواجهة الفرق المحلية في فئة العمومي، والتي تملك خبرات ميدانية أكبر.

وفي هذا السياق، أكد شبيب الهاجري أن كرة اليد الكويتية تزخر بالمواهب بجميع المراحل السنية، وتأتي مرحلة صقل المواهب بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والفنية بغرض الوصول بها الى افضل المستويات.

وتابع:"لدينا اليوم كوكبة من اللاعبين يشكلون نواة المنتخب الوطني الأول بالمستقبل ويتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية في منافسات تضم نخبة منتخبات القارة الصفراء والباحثين عن المجد عبر تحقيق إحدى الميداليات الثلاث في منصات التتويج. ونحن كمنتخب يملك الطموح ذاته وهو حقنا المشروع، اذ نملك الثقة الكاملة بالجهازين الإداري والفني واللاعبين ومجلس إدارة الاتحاد في الوصول الى الأهداف المنشودة".