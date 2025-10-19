

مبارك الخالدي



حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تصنيفه الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليبقى في المركز الـ135 على العالم. وعلى الرغم من خسارة الأزرق من أوزبكستان 0-2 إلا أن مركزه العالمي لم يتأثر، بينما لم تحسب خسارته من المغرب كونها غير دولية.



من جهة أخرى، أجريت الخميس الماضي قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الـ 12 لمنتخبات الناشئين لكرة القدم (مواليد ٢٠١٠) التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية من 27 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل. ووزعت المنتخبات الـ 7 المشاركة في البطولة خلال القرعة على مجموعتين، مع اعتماد آلية خاصة لإبعاد المنتخبات التي جاءت ضمن مجموعة واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا عن بعضها في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.



وأسفرت القرعة عن حلول «الأزرق» في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات العراق ولبنان والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن وسورية وفلسطين.



وسيغادر منتخبنا إلى العقبة ٢٣ أكتوبر الجاري، ويقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لحسم هوية البطل.



وتفتتح البطولة، التي تقام جميع منافساتها على ملعب العقبة، الإثنين 27 الجاري، بإقامة ثلاث مباريات تجمع العراق والسعودية، ثم فلسطين والأردن، والأزرق ولبنان. وفي الجولة الثانية 29 الجاري يلتقي منتخب سورية مع فلسطين، والأزرق مع العراق، والسعودية مع لبنان. وفي الجولة الثالثة 31 من الشهر نفسه يلتقي العراق ولبنان، والأردن وسورية، والأزرق مع السعودية.



هذا، وتأتي البطولة في موعد يسبق التصفيات الآسيوية لهذه الفئة، والمقررة من 22 إلى 30 من نوفمبر المقبل، وتكتسب أهمية بالغة كونها تعد محطة تحضيرية للمنتخبات قبل خوض الاستحقاق القاري.