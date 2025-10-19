

اختتمت أول من أمس فعاليات البطولة العربية الخامسة لرواد التنس التي نظمها الاتحاد العربي ونادي التنس الأردني بمشاركة 160 لاعبا ولاعبة من 14 دولة عربية.



وقال وزير الشباب الأردني رائد العدوان في ختام البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان إن هذه البطولة جمعت تحت رايتها رياضيين عرب رسخوا فيها قيم الروح الرياضية ومعاني الأخوة العربية الأصيلة.



وثمن العدوان جهود الاتحاد العربي للتنس والاتحاد الأردني ونادي التنس الأردني على ما بذلوه من جهد في إنجاح هذه البطولة التي أظهرت الوجه المشرق للرياضة العربية.



من جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر إن البطولة شكلت محطة رياضية مميزة جمعت أبناء الوطن العربي على ميادين التنافس الشريف والروح الرياضية العالية.



وتوج الوزير الأردني والشيخ أحمد الجابر وبحضور سفيرنا لدى الأردن حمد المري الفائزين من مختلف الدول المشاركة بالمراكز الاولى في البطولة.



وقد أحرز منتخبنا 6 ميداليات ذهبية وفضية و3 ميداليات برونزية بمختلف الفئات السنية في الفردي والزوجي والزوجي المختلط.



وحصدت اللاعبة أسرار عبدالمجيد المركز الأول عن فئة فردي السيدات فوق 35 عاما وفي فئة فردي رجال فوق 35 عاما حصل حسين البهبهاني على المركز الثاني وفي فئة فردي رجال فوق 45 عاما أحرز اللاعب محمد الفودري المركز الأول.



وعن فئة فردي رجال فوق 65 عاما حصل عادل سفر على المركز الثالث، فيما حصد اللاعب محمد توينه المركز الأول، وعن فئة زوجي رجال فوق 35 حصد يعقوب الفودري وحسين البهبهاني المركز الأول.



وفي فئة زوجي رجال فوق 45 عاما نجح أحمد دشتي ومحمد الفودري بإحراز المركز الأول، بينما في فئة زوجي رجال فوق 65 عاما حصل عادل سفر وعوض الودعاني على المركز الثالث، وعن فئة الزوجي المختلط حصل أحمد دشتي وأسرار عبدالمجيد على المركز الثالث.