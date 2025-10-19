

بيروت - بولين فاضل



في زمن الترابط بين الصحة الجسدية والصحة النفسية، تبدو الرياضة أكثر فأكثر مفتاح وسر كل شيء، وهو أمر تؤكد عليه الفنانات في كل مرة يسألن عن وصفة الرشاقة والجمال.



«الأنباء» استطلعت آراء بعض الفنانات بخصوص هذا الامر، فكانت البداية مع الفنانة نوال الزغبي التي ترد سر رشاقتها إلى ثلاثة أمور أولها ممارسة الرياضة بكثافة وخاصة السباحة في الصيف، وشرب المياه بكثرة والنوم كفاية.



أما الفنانة ميريام فارس التي يحسدها كثيرون على رشاقتها على المسرح وفي الحياة، فتؤكد أهمية أن تعتني كل امرأة بصحتها وجسمها وتنتبه إلى أكلها وشربها، مضيفة أن الرياضة أساسية جدا في حياتها في موازاة الأكل الصحي والإكثار من شرب الماء.



من جهتها، الممثلة نهلة داود لم تنكر لجوءها إلى أساليب البوتوكس والفيلر للمحافظة على ملامح نضرة، لكنها تدين برشاقتها إلى الرياضة وحركتها الدائمة وطعامها الصحي، فضلا عن اعتقادها بأنها ورثت جينات صحية.



أما مقدمة البرامج كارلا حداد، فمعروف عنها أنها مهووسة رياضة وهي تمارس مختلف أنواعها بمعدل 5 أيام في الأسبوع، مع تشديدها على أنه يعنيها جدا أن تظل راضية عن جسمها وصورتها قبل إرضاء الشاشة.



وتشارك كارلا هذا «الهوس» الممثلة ريتا حايك، حيث أكدت لـ«الأنباء» انها لا تستطيع العيش من دون رياضة حتى خلال فترة حملها، وهوسها بالرياضة دفعها إلى ممارسة كل أنواعها، وهي تدين لها بالفضل في شعورها الدائم بالفرح والقوة والصحة النفسية والعقلية.