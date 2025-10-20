يشارك منتخبنا الوطني للتنس في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس لفئة السن العام (فردي وزوجي) التي تقام في البحرين خلال الفترة من 19-23 الجاري، حيث يمثل منتخبنا: عبدالحميد محبوب مبارك، عيسى سلمان قبازرد، بدر عبدالعزيز القحطاني، علي عبدالرضا الشطي ويعقوب يوسف يعقوب، برفقة المدرب عبدالله يعقوب بهبهاني.



ويرأس الوفد، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبدالرضا الغريب والذي سيلحق بالبعثة غدا.



يذكر أن منتخبنا للسن العام هو حامل لقب البطولة والتي يشارك فيها هذه المرة بعد إتمام الإعداد الجيد لها بالمشاركة في بطولتين دوليتين للتنس للرجال في شرم الشيخ على مدى الأسبوعين الماضيين.