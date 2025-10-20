عبدالعزيز الفضلي



ضمن فعاليات مؤتمر الحركة الكشفية لمن ولماذا وإلى أين؟! والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، عقد رؤساء الجمعيات الكشفية والإرشادية الخليجية اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الكشفية والإرشادية الخليجية.



وقال رئيس جمعية الكشافة والمرشدات بدولة قطر الشقيقة د.إبراهيم النعيمي في تصريح للصحافيين تم خلال الاجتماع بحث عدة موضوعات منها اعتماد المسابقة الكشفية الخليجية السنوية والتي ستنطلق في مملكة البحرين الشقيقة خلال شهر أبريل من العام المقبل، مشيرا إلى «أننا نهدف من هذه المسابقة إلى تنمية قدرات الشباب الكشفي في دولنا الخليجية».



وأضاف د.النعيمي أنه تم أيضا في الاجتماع اعتماد الاستراتيجية الموحدة للكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي والتي نعمل من خلالها على تنظيم العمل والأنشطة والفعاليات المختلفة، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق على ضرورة وجود عضو يمثل الشباب في اللجان الكشفية الخليجية ويكون عمره ما بين 18 و26 عاما بهدف كسبهم خبرة واطلاعهم على جميع النظم واللوائح المعمول بها، خاصة أنهم عماد المستقبل لبلداننا».



