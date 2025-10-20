

حنان عبد المعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري.



وأوضحت «نزاهة» في بيان لها انه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات تقرر إحالة إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام الواردة في المادة رقم 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.



وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.