اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2025 في العاصمة الأميركية (واشنطن)، بوفد تقدمه رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، وضم الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ومجموعة من قيادات المجموعة.



وخلال الاجتماعات، شارك وفد مجموعة بيت التمويل الكويتي في لقاءات مختلفة ضمت وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ونخبة من المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز آفاق النمو، مع تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاع المالي والمصرفي.



كما بحث وفد بيت التمويل الكويتي فرص التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل العالمية، واستعرض دور الصناعة المصرفية الإسلامية وإنجازات المجموعة ودورها كنموذج قادر على دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.



وشارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في جلسة حوارية بعنوان: «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية»، في جامعة جورج واشنطن.



وقدم المرزوق رؤية شاملة حول متانة واتجاهات القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدا دوره المحوري كمنصة للتحول الاقتصادي الوطني. كما استعرض خلال الجلسة أهمية أن يحول القطاع المصرفي استقراره إلى ميزة تنافسية تدعم النمو الإقليمي والعالمي.



وشهدت الجلسة الحوارية حضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومجموعة من القيادات والمسؤولين في القطاع المصرفي الكويتي.



وشارك وفد بيت التمويل الكويتي في حفل استقبال البنوك الكويتية بتنظيم من اتحاد مصارف الكويت، وبرعاية محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وبحضور د.صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



إلى جانب محافظي البنوك المركزية في الدول العربية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.



ويعتبر حفل استقبال البنوك الكويتية من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية لتبادل الرؤى، ومناقشة التحديات، والتطورات الاقتصادية والمالية.



وكذلك شارك وفد بيت التمويل الكويتي في حفل العشاء الذي أقامته سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقيادات في القطاع المصرفي الكويتي، كما شارك الوفد في حفل استقبال البنوك السعودية والإماراتية والقطرية والبحرينية.



وخلال حفل خاص أقيم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تسلم وفد مجموعة بيت التمويل الكويتي 9 جوائز مرموقة ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، التي تمنحها مجلة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك تقديرا لريادة المجموعة في قطاع التمويل الإسلامي، وتأكيدا على نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.



والجوائز هي: أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم، وأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في العالم، وأفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وأفضل مزود للتكافل في العالم، وأفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم، وأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل بنك إسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي ـ تركيا)، وأفضل بنك إسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي ـ البحرين)، وأفضل بنك في البحرين (بيت التمويل الكويتي ـ البحرين).



وضم وفد بيت التمويل الكويتي: رئيس مجلس الإدارة، حمد عبد المحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ البحرين د.شادي زهران، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ تركيا، أفق أويان، والرئيس التنفيذي لـ«KFH Capital» عبدالعزيز المرزوق.



بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخزانة والمؤسسات المالية، ديفيد أولون، ورئيس الخزانة للكويت، أحمد السميط، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، عبدالله الحداد، ورئيس العلاقات العامة والإعلام، يوسف عبدالله الرويح.



وناقشت اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2025 آفاق النمو العالمي وسبل إدارة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، فضلا عن ملفات التمويل المستدام ومواجهة التغير المناخي والتحول الرقمي، وتعد اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أبرز وأهم الفعاليات الاقتصادية العالمية والتي تشهد مناقشات مستفيضة للتحديات المالية والاقتصادية الراهنة وكيفية التغلب عليها.