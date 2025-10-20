القاهرة - محمد صلاح



للمرة السابعة يتعاون الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي فنيا، حيث يتم التحضير لمسلسل جديد عنوان «سوا سوا» من المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبدالحميد، وسبق أن تعاونا في 6 أعمال فنية هي: مسلسلات «بيمبو - نمرة اتنين - مطعم الحبايب - تحقيق»، وفيلما «كيرة والجن - رأس السنة»، وحقق مالك نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بمسلسل «ولاد الشمس» الذي عرض رمضان الماضي، وجمعه بالمؤلف مهاب طارق، أما هدى المفتي فعرض لها في رمضان الماضي مسلسل «80 باكو»، الذي حقق نجاحا كبيرا.