هادي العنزي



يدشن كاظمة مشواره في بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبرليغ) بمواجهة قوية مع نظيره المحرق البحريني، عندما يستضيفه في الـ 7:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



وقد قسمت الفرق الخليجية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى أندية: كاظمة، المحرق البحريني، الاتحاد السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية: الكويت، العلا السعودي، العربي القطري، والشارقة الإماراتي.



وقد انطلقت البطولة الأسبوع الماضي، بفوز الاتحاد السعودي على مستضيفه شباب الأهلي الإماراتي 94-88 لمصلحة المجموعة الأولى، فيما تغلب العلا السعودي على نظيره الشارقة الإماراتي 108-74 في المجموعة الثانية.



وبالعودة إلى مواجهة اليوم، تنتظر المدرب السلوفيني بويان لازك مهمة صعبة، كونه مطالبا بتحقيق الفوز لتسجيل أفضل بداية ممكنة في البطولة الآسيوية، وللتخلص من الآثار السلبية لخسارة فريقه الأسبوع الماضي أمام القرين (92-93) في مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة «كأس السوبر» المحلية، لكنه على الجهة الأخرى قدم مستويات متميزة في بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة السلة التي أقيمت في دبي الشهر الماضي، وحل رابعا.



ويعتمد «البرتقالي» على عدد من لاعبي الخبرة، يتقدمهم القائد أحمد البلوشي، حسين الخباز، عبدالله إبراهيم، وعبدالعزيز فالح، وعدد قليل من الشباب في مقدمتهم حمد العلي، خليفة العماني، ويوسف نصيب، بالإضافة إلى المحترفين فيل غرين، وجاجوان جونسون، فيما يفتقد الفريق لجهود يوسف بورحمة، فيما تبقى مشاركة عبدالرحمن السهو رهن «الضوء الأخضر» من الجهاز الطبي، حيث لم يشارك في «السوبر» لإصابته في الأدوار النهائية للبطولة العربية.