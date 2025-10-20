أعلنت «أمازون ويب سرفيسز» (إيه دبليو اس)، منصة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة أمازون الأميركية العملاقة، عبر موقعها المخصص لعمليات الصيانة، أنها تواجه أعطالا منذ ساعات تسببت في مشكلات عدة في الاتصال بمواقع وتطبيقات رائجة بينها «أمازون» و«سنابتشات» و«فورتنايت».

وكتب على موقع المنصة «نؤكد تسجيل معدلات كبيرة في الأخطاء في الطلبات الموجهة» لقاعدة بيانات «دينامو دي بي» المستخدمة في تطبيقات عدة للمواقع والألعاب الإلكترونية.

ولم تحدد «إيه دبليو اس» بوضوح سبب العطل، لكنها أشارت إلى أنها ترصد «مؤشرات كبيرة لعودة الخدمة» إلى طبيعتها بعدما «اتخذت إجراءات أولى» لمعالجة الوضع.

وتتبع «ايه دبليو اس» لـ«أمازون»، وهي منصة للحوسبة عن بعد تزود الشركات بخدمات عند الطلب بما يشمل عمليات التخزين وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع «داون ديتكتر» المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية أن مستخدمي عشرات المواقع والتطبيقات والشبكات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية واجهوا مشكلات في النفاذ إليها صباح الإثنين.

وكتب أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة «بربليكسيتي» عبر منصة إكس أن برمجية الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة «غير متوافرة حاليا».

وأضاف «المشكلة تأتي من عطل في إيه دبليو اس ونعمل على حلها».

كذلك، أدى العطل إلى مشكلات في النفاذ إلى خدمة «اير بي ان بي» للحجوزات وفي إنستغرام ومنصة «ستيم» لبيع الألعاب، فضلا عن بعض العاب الفيديو.

وطاول العطل أيضا شركات مشغلة للاتصالات بينها الفرنسية «أورانج» و«بويغ تلكوم» و«اس اف ار».