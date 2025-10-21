

مبارك الخالدي - هادي العنزي



أشاد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل بالفوز الذي حققه «الأخضر» على السالمية 3-1 في ختام الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز. وقال العبكل: «فوز كان مهما أمام السالمية الذي أيضا كان يطمح الى الفوز لكن رجال الأخضر فرضوا كلمتهم بأن نظل منافسين على بطولة الدوري وأثبتوا ان دكة الاحتياطي لا تختلف عن الأساسي»، مضيفا: «الكل يعلم ان لدينا غياب نحو 10 لاعبين مصابين لكن بالروح العالية والتكاتف تجاوزنا هذه المرحلة.



من جانب آخر، أوضح العبكل أن الفريق سيغادر البلاد غدا الأربعاء متوجها إلى قيرغيزستان للمشاركة في بطولة التحدي الآسيوي ويترأس الوفد نائب الرئيس علي مندني، بالإضافة إلى الجهازين الإداري والفني و22 لاعبا.



من جانبه، أشاد مدرب السالمية محمد دهيليس بالروح القتالية العالية التي قدمها لاعبو «السماوي» رغم خسارتهم. وقال: «اللاعبون الأبطال لم يدخروا جهدا في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وحاولوا عدة مرات، ولكن الهدف المبكر للعربي في الشوط الأول أجبرنا على إجراء تغيير على الجانب التكتيكي، كما شكل عامل ضغط على الفريق بشكل عام»، لافتا إلى أن السالمية كان عازما على تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات والمحافظة على المركز الثاني بالدوري.



وأشار دهيليس إلى أن السالمية كان قريبا من إدراك التعادل في الشوط الثاني، مشيدا بالروح العالية والإصرار الكبير الذي أظهره الفريق كوحدة متجانسة.