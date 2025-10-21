فر جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية عابرا الحدود المزروعة ألغاما والتي تفصل بين البلدين، وفق ما أفادت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية.



وقالت اللجنة في بيان «أوقف جيشنا جنديا كوريا شماليا عبر خط التماس العسكري الأحد الفائت».



واضافت أن «الجيش رصد الجندي قرب خط التماس العسكري وتعقبه وراقبه، ثم نفذ عملية لتوقيفه».



وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن السلطات المعنية ستحقق في تفاصيل ما جرى. وعادة ما تحتجز استخبارات سيئول الكوريين الشماليين الذين يتمكنون من الفرار إلى الشطر الجنوبي لأسابيع عدة بهدف إجراء عمليات تحقق واستجوابات.



ويمر خط التماس العسكري في وسط المنطقة المنزوعة السلاح، وهي المنطقة الحدودية الفاصلة بين الكوريتين والتي تعتبر أحد أكثر الاماكن المزروعة ألغاما في العالم.



وسبق أن فر عشرات آلاف الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية منذ تقسيم شبه الجزيرة إثر الحرب التي اندلعت في خمسينيات القرن الفائت.



والفرار المباشر عبر الحدود نادرا ما يحصل. ويصل معظم اللاجئين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية عبر الصين ثم عبر دول ثالثة أخرى مثل لاوس وتايلند ومونغوليا.