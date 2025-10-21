تعديل في النظام الأساسي للاتحاد العربي للرواد والمرشدات والتطبيق في مؤتمر الدوحة العام المقبل



عبدالعزيز الفضلي



ضمن فعاليات مؤتمر الحركة الكشفية لمن ولماذا وإلى أين؟! والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات تم خلاله مناقشة العديد من الامور المتعلقة بعمل الاتحاد. وقال رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد د.عبدالله الطريجي انه تم في المؤتمر تعديل بعض مواد النظام الاساسي للاتحاد للتماشي مع الفترة المقبلة، حيث سيكون 9 أعضاء للاتحاد بنظام الانتخابات، لافتا إلى ان ما يميز هذا المؤتمر ان هناك توافقا وتنسيقا بين جميع الروابط والجمعيات الكشفية وباسم دولة الكويت أتقدم بالشكر للجميع على تفاعلهم بتعديل النظام الاساسي الذي تم اعتماده وسيطبق في مؤتمر الرواد الذي سيعقد في شهر نوفمبر من العام القادم في العاصمة القطرية الدوحة.



كما شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر عقد جلسات علمية تتعلق بالحركة الكشفية منها: تكنولوجيا المعلومات ودورها في العمل الكشفي، بالاضافة إلى اطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة وعلاقته بالحركة الكشفية وكذلك دمج العمل الكشفي في مناهج التعليم، وايضا تفعيل دور العمل الكشفي في العمل الخيري التطوعي وتعزيز علاقته مع المجتمع المدني والتغيير الاستراتيجي في الحركة الكشفية العربية نحو «رؤية 2030» قدمها نخبة من الاكاديميين والخبراء والمختصين في المجال الكشفي.



كما عقد رؤساء الجمعيات الكشفية والارشادية الخليجية اجتماعا تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الكشفية والارشادية الخليجية.



وقال رئيس جمعية الكشافة والمرشدات بدولة قطر الشقيقة د.ابراهيم النعيمي، في تصريح للصحافيين، تم خلال الاجتماع بحث عدة موضوعات منها اعتماد مقترحين تقدمت بهما دولة الكويت، الاول اقامة المسابقة الكشفية الخليجية السنوية والتي ستنطلق العام القادم، ونهدف من هذه المسابقة إلى تنمية قدرات الشباب الكشفي بدولنا الخليجية، كما تم الاتفاق على المقترح الثاني بوجود عضو يمثل الشباب في اللجان الكشفية الخليجية ويكون عمره ما بين 18 و26 عاما بهدف كسبهم خبرة واطلاعهم على جميع النظم واللوائح المعمول بها خاصة أنهم عماد المستقبل لبلداننا.



وأضاف د.النعيمي انه تم ايضا في الاجتماع اعتماد الاستراتيجية الموحدة للكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي والتي نعمل من خلالها على تنظيم العمل والانشطة والفعاليات المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق في التجمع الاخوي المهم.