عبدالله الراكان



أكد رئيس عام المؤتمر الدولي لتطوير التعليم وعميد كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مبارك الذروه أن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر المقبل تحت شعار «نحو تعليم متجدد.. استشراف آفاق التطوير الأكاديمي»، يمثل منصة علمية وطنية لدعم المسيرة التعليمية في الكويت.



وأوضح أن المؤتمر يركز على محاور عدة أبرزها، الجودة التعليمية والاعتماد الأكاديمي والتحول الرقمي واستشراف مستقبل التعليم.



وأشار د.الذروه إلى مشاركة واسعة من خبراء وباحثين من الكويت ومصر والأردن وإيطاليا ودول أخرى، يقدمون أوراق عمل وورشا تدريبية لتطوير المناهج وأساليب التدريس وتبادل الخبرات الأكاديمية.



وأضاف ان المؤتمر يقام برعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وبحضور المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وبدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بوصفها الراعي البلاتيني للمؤتمر.



من جانبها، أكدت مساعدة العميد للعمليات العلمية ونائب رئيس المؤتمر د.حنان تقي أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات العالمية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تطوير المناهج وتبني التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستدامة وجودة التعليم.



كما أوضحت الأمين العام للمؤتمر د.عذاري الكندري أن الحدث يتضمن جلسات علمية وورشا تدريبية ومعرضا مصاحبا للابتكارات التعليمية.



وأكدت عضو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.سعاد نور، أن المؤتمر يجسد ريادة الهيئة في التحول التعليمي والتقني وفق رؤية الكويت 2035، مشيرة إلى إشراف اللجنة التقنية على تجربة رقمية متكاملة تشمل الشاشات التفاعلية والأنظمة الإلكترونية.



وبينت رئيس اللجنة التنموية التطويرية مايسة الربيعان أن المؤتمر يضم 12 ورشة تدريبية و20 بحثا علميا محكما تسعى جميعها إلى تطوير التعليم وربط الجودة بمؤشرات الأداء.