مريم بندق



عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة تدريبية للفئة الإشرافية بالإدارة العامة للجمارك، بعنوان «ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي»، قدمتها طيبة محمد الرفاعي، تمهيدا لحسم استحقاق المكافآت الممتازة والترقيات والتدريب الخارجي.



وتضمنت الورشة شرح آلية ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي، وأن إدارة أداء الموظف تعتمد على 4 ضوابط رئيسية تشمل تحديد المهام الوظيفية، إعداد سجل الإنجاز ربع السنوي، متابعة الأداء بشكل مستمر، وتحديد مستوى الأداء وفق معايير دقيقة.



وجاء في اللائحة التي عرضت أثناء الورشة أن مراحل إدارة أداء الموظف تحتوي علي 4 ضوابط رئيسية، هي:



1- المهام الوظيفية: وتتضمن تحديد المهام الوظيفية، وتحديد وقياس انتظام الدوام الرسمي.



2- سجل إنجاز الموظف: تقرير سجل إنجاز الموظف ربع السنوي لكل 3 أشهر بناء على تسجيل المهام الوظيفية.



3- تقرير متابعة أداء الموظف: ويهدف إلى تعزيز كفاءة الموظف وتحسين إنتاجيته من خلال تهيئة بيئة عمل محفزة وداعمة لتحقيق الأهداف الوظيفية.



4- تحديد مستوى الأداء: ويتضمن القواعد العامة التي تعني قياس نتائج إنجاز المهام وفق معايير محددة، وربط مستوى الأداء بالمخرجات الفعلية والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.



من جانبها، أكدت الإدارة العامة للجمارك أنه في إطار حرصها على تطوير كفاءات موظفيها ورفع مستوى الأداء الوظيفي، تنظم إدارة التطوير الإداري والتدريب ورشة عمل تدريبية بعنوان «الدليل الاسترشادي لربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي»، وذلك بمشاركة عدد من الموظفين من مختلف القطاعات الجمركية.



وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بآليات ربط المهام والمسؤوليات الوظيفية بعوامل التقييم السنوي، بما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الأداء، وتحفيز الموظفين على تحقيق أفضل النتائج في أعمالهم اليومية.



وتأتي هذه الورشة استنادا إلى توجيهات ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق الدليل الاسترشادي المعتمد، ضمن خطة الإدارة العامة للجمارك لتطوير بيئة العمل وتنمية القدرات الإشرافية والوظيفية لموظفيها.



وتؤكد الإدارة العامة للجمارك أن مثل هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة العمل الجمركي بكفاءة عالية.