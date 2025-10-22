

يحيى حميدان



حسم الكويت صدارة المجموعة الأولى من منافسات كأس كرة الصالات «التنشيطية» بعد تعادله مع اليرموك 3-3 في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت أول من أمس في صالة نادي الشباب.



سجل أهداف «الأبيض» كل من عبدالعزيز الهاجري والإيطالي غيليريمي سترينغاري والبرازيلي بيلينيا، فيما جاءت أهداف «اليرامكة» عن طريق الإسباني بورخا دياز (هدفين) وسليمان العمران.



وفي مباراة أخرى تحصيل حاصل، تغلب النصر على الصليبخات 5-3.



ويتصدر الكويت ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن اليرموك صاحب الرصيد ذاته، فيما يمتلك النصر 3 نقاط في المركز الثالث، ويأتي الصليبخات أخيرا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع.



وينتظر الفريق «الكويتاوي» في الدور نصف النهائي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما يترقب اليرموك متصدر المجموعة.