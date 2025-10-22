

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب القادسية نبيل معلول: إن مباراة العين اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال الخليج تعتبر مهمة جدا، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية لنتدارك الموقف ونعود للمنافسة بعد الخسارة من زاخو العراقي في الجولة الأولى، مشيرا إلى أنها مهمة للجميع الجماهير ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني واللاعبين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، مضيفا: لم نكن محظوظين الفترة الماضية نظرا لإصابة عدد من اللاعبين تجاوزوا الـ 6 وقد كانوا في أوج عطائهم لذلك تأثر الفريق بالمستوى والنتائج، لافتا إلى أن الأصفر منذ بداية الموسم لم يلعب بتشكيلته الأساسية بسبب الغيابات.



وعن مشاركة العين بالفريق الرديف، أكد معلول أن القادسية يخوض المواجهة أمام فريق العين بغض النظر عن الأسماء وهو فريق له تاريخ طويل وعريق لكننا سنكون مستعدين للمواجهة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحارس الأساسي للمباراة سيكون حميد القلاف رغم التألق الكبير لعلي جراغ لكن يجب أن تكون هناك منافسة على جميع المراكز.



من جهته، قال حارس المرمى حميد القلاف إن الجماهير القدساوية غير راضية عن النتائج والمستوى في المباريات الـ 3 الماضية، وعلينا التعويض في مباراة اليوم ونحن جاهزون للمباراة.



بدوره، أكد مدرب العين الإيطالي ماتيو لامباردو أن المباراة خطوة مهمة لتكملة المشوار، قائلا: ندرك تماما أننا سنواجه فريقا قويا ونحترمه لكننا لا نخشاه، مشيرا إلى أن المشاركة بالرديف هي ضمن إستراتيجية النادي لإبراز مواهب جديدة، فنحن نقاتل على جميع البطولات ونحترم المنافسين والبطولة.



أما لاعب العين خالد علي فقدم الشكر لإدارة نادي القادسية على الضيافة والترحيب الكبير والتنظيم المميز من جميع النواحي، مؤكدا أن فريقه مستعد وهدفه الأساسي الحصول على النقاط الـ 3.