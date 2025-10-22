

بشرى شعبان



أهابت الهيئة العامة للقوى العاملة بأصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بإدخال البيانات المتعلقة بجدول مواقيت وساعات العمل اليومية، وفترات الراحة المقترحة، والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية، عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة «أسهل» للاعتماد بدءا من الأول من نوفمبر المقبل، وكذلك الالتزام بتحديث تلك البيانات فور حدوث أي تغيير عليها.



وأضافت الهيئة أن هذه البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني للهيئة تعد مرجعا رسميا لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة، ويعد اعتماد الهيئة لتلك البيانات بمنزلة اعتماد رسمي للائحة الدوام، ويجب على صاحب العمل طباعتها وتعليقها في مكان ظاهر بمقر العمل.



وأشارت الى أن القرار يتيح للهيئة أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار، بما في ذلك إيقاف ملف صاحب العمل جزئيا أو كليا، ويعتبر قيد التنفيذ، كما نصت المادة الرابعة، اعتبارا من تاريخ 2025/11/1.



وتجدر الإشارة الى أن الهيئة تدرج ضمن خدماتها الإلكترونية «أسهل» نموذجا خاصا باعتماد الدوام بالقطاع الخاص، حيث تقوم الشركات والمؤسسات وجميع الكيانات العاملة في القطاع الخاص بتعبئته وتحديد ساعات العمل بالكيان، ويرفع إلى الهيئة لاعتماده، وبعد اعتماده يعلق في مكان بارز داخل الكيان.