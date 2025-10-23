

مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة لدوري أورا تحت 20 سنة لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يلعب خيطان مع النصر على ستاد جابر المبارك، وسبورتي مع الكويت على ملعب الساحل.



وتستكمل مواجهات الجولة غدا بإقامة 5 مباريات، إذ يلعب اليرموك مع الفحيحيل على ستاد علي صباح السالم، والقادسية مع الساحل على ستاد الصداقة والسلام، والشباب مع الصليبخات على ستاد جابر الأحمد (الفرعي)، وكاظمة مع الجهراء على ملعب ناصر العصيمي، والسالمية مع العربي على ستاد محمد الحمد.



ويتصدر القادسية الترتيب بـ 12 نقطة يليه اليرموك وكاظمة ولكل منهما 10 نقاط، ثم الفحيحيل بـ 9 نقاط، فالساحل بـ 7 نقاط، والكويت والجهراء ولكل منهما 6 نقاط، والسالمية والعربي والصليبخات ولكل منها 4 نقاط، وخيطان والشباب بـ 3 نقاط، والنصر بنقطتين، وسبورتي في المركز الأخير بلا نقاط.