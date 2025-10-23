أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقدم عليها الشمال منذ أشهر.



وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخا «غير محدد» باتجاه الشرق.



وهذه أول تجربة لصاروخ باليستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيوالماضي وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.



ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 أكتوبر الجاري والاول من نوفمبر المقبل والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، كشفت كوريا الشمالية عن «أقوى» صاروخ باليستي عابر للقارات تمتلكه، وذلك خلال عرض عسكري أقيم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس النظام وحضره مسؤولون كبار من روسيا والصين.