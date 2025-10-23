شهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الدوحة أمس، حيث ترأسا أيضا اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، في الديوان الأميري.



وقالت وكالة أنباء «قنا» انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة الدفاع بين وزارة الدفاع في قطر وهيئة الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية، وعلى البيان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة في تركيا، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين الحكومة القطرية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة في الرئاسة التركية.



كما شهد سمو الأمير تميم والرئيس أردوغان التوقيع على البيان المشترك للدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.



وخلال ترؤسهما اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، رحب أمير قطر بالرئيس التركي والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب المقام في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين دوام التطور والنماء في شتى مجالات الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الحادي عشر يعبر عن متانة العلاقة بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب، بحسب ما نقلت «قنا».



من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، متطلعا إلى تعزيزها بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.



وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاستراتيجي وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات، لاسيما في مجال الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلام وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.